Nach Verletzungen

30.11.2017 Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) neben Zlatko Junuzovic auch wieder auf Thomas Delaney bauen. Der dänische Mittelfeldspieler fehlte in den vergangenen Tagen wegen Probleme am Zeh.

"Er ist fit und ist auf jeden Fall dabei", erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Kapitän Junuzovic stieg nach seinem Fehlen wegen muskulären Problemen bei RB Leipzig (0:2) bereits Anfang der Woche wieder ins Training ein und wird im wichtigen Spiel gegen den VfB mitwirken können. Lediglich Stürmer Aron Johannsson (Knie) fehlt. "Ansonsten sind alle einsatzbereit", sagte Kohfeldt.

Für seine Mannschaft geht es gegen den Aufsteiger um wichtige drei Punkte. Mit einem Erfolg könnten der Bundesliga-Vorletzte den Anschluss an das untere Mittelfeld herstellen. "Ein Sieg würde uns tabellarisch sehr, sehr gut tun", betonte Kohfeldt. "Aber ich weigere mich, von Finalspielen zu reden. Dafür sind es nur noch zu viele Begegnungen bis zum Saison-Ende." (dpa)