Erstmals nach Europa

15.02.2017 Manchester. Weltfußballerin Carli Lloyd spielt in den kommenden Monaten für den englischen Frauen-Meister Manchester City.

Die 34 Jahre alte Amerikanerin unterzeichnete den Vertrag und will auf ihrer ersten Station im europäischen Fußball neue Erfahrungen sammeln. Im Sommer wird sie aber wohl zu den Houston Dash zurückkehren. "Nachdem ich meine gesamte bisherige Karriere in den USA gespielt habe, freue ich mich darauf, mich in einer neuen Umgebung zu bewähren", sagte Lloyd.

Die Mittelfeldspielern wurde mit dem US-Team zweimal Olympiasieger und gewann 2015 den WM-Titel. In den beiden vergangenen Jahren wurde sie zudem zur Weltfußballerin gewählt. Mit City wird Lloyd das erste Mal in der europäischen Champions League auftreten und zudem um die Titelverteidigung in der englischen Meisterschaft spielen. (dpa)