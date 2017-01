Rückenprobleme

25.01.2017 Berlin. Abwehrspieler Mitchell Weiser fällt beim Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mit Rückenproblemen noch mehrere Wochen aus. "Wir machen ihm keinen Druck. Er braucht sicher noch vier Wochen", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai.

Weiser sei von einer Untersuchung aus München zurückgekehrt und habe am Mittwoch nur ein Fitnesstraining absolviert. Der Tabellenfünfte rechnet im Spiel am Sonntag in Freiburg wieder mit dem Einsatz des Ivorers Salomon Kalou, der mit seinem Nationalteam beim Afrika-Cup ausgeschieden war. "Wir erwarten ihn morgen zurück. So wie er aussieht, müsste er eigentlich fit sein", sagte Dardai.

Kalous Rücktritt aus der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste bleibt Spekulation. "Dazu müssen wir Salomon selbst befragen, alles andere ist Interpretationssache", erklärte ein Hertha-Sprecher am Mittwoch. (dpa)