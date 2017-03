1:0 im Finale gegen Südkorea

08.03.2017 Larnaka/Zypern. Die Fußball-Frauen aus der Schweiz haben zum ersten Mal den Zypern-Cup gewonnen. Das Team der deutschen Trainerin Martina Voss-Tecklenburg bezwang im Finale der zehnten Auflage des internationalen Turniers in Larnaka Südkorea mit 1:0 (0:0).

Lara Dickenmann vom Bundesligisten VfL Wolfsburg gelang kurz nach der Pause mit einem direkten Freistoß das Siegtor. Platz drei sicherte sich Nordkorea mit einem 2:0-Erfolg über das Team aus Irland, das vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Colin Bell betreut wird. Beim Zypern-Cup waren fünf Mannschaften am Start, die auch an der Frauen-EM im Sommer in den Niederlanden teilnehmen. Der deutsche EM-Gruppengegner Italien belegte einen enttäuschenden elften Rang. (dpa)