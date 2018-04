Medienbericht

Steht offenbar vor einer Rückkehr in die Bundesliga: Amin Younes von Ajax Amsterdam.

01.04.2018 Amsterdam/Wolfsburg. Der fünfmalige deutsche Fußball-Nationalspieler Amin Younes steht Angaben des VfL Wolfsburg zufolge nicht vor einem Wechsel zu den Niedersachsen.

Der abstiegsbedrohte Bundesligist dementierte am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass er an einer Verpflichtung interessiert sei. Zuvor hatte "Sport1.de" berichtet, dass sich der 24 Jahre alte Offensivspieler von Ajax Amsterdam in "weit fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem VfL befinde. Er solle dort einen Vierjahresvertrag erhalten, hieß es. Der Spieler wollte sich nicht zu dem Thema äußern.

Der Confed-Cup-Sieger war von Ajax bis zum Ende der laufenden Spielzeit suspendiert worden und soll nur noch mit der zweiten Mannschaft trainieren. Er hatte bei einem Ligaspiel Mitte März gegen den SC Heerenveen seine Einwechslung in der Schlussphase verweigert.

Im Winter hatte der frühere Mönchengladbacher Younes dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zum SSC Neapel gestanden, sich dann aber für einen Verbleib in Amsterdam entschieden. (dpa)