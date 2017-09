17.09.2017 Stuttgart. Angreifer Chadrac Akolo wird dem VfB Stuttgart im Spiel bei Borussia Mönchengladbach an diesem Dienstag (18.30 Uhr) vermutlich fehlen.

Der Schütze des Siegtreffers zum 1:0 gegen den VfL Wolfsburg habe sich am Samstag eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen, teilte der Bundesligist am Sonntag via Twitter mit. Sein Einsatz in Mönchengladbach sei deshalb fraglich. Wegen der Verletzung war der 22-jährige Kongolese in der 77. Minute ausgewechselt worden. (dpa)