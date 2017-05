21.05.2017 Stuttgart. Der VfB Stuttgart steigt als Meister in die Fußball-Bundesliga auf. Das 4:1 (1:0) gegen die Würzburger Kickers sicherte Rang eins in der 2. Liga.

Der Aufsteiger aus Bayern muss dagegen in der kommenden Saison wieder in der 3. Liga antreten und beendet die Spielzeit auf Rang 17. In der Rückrunde gelang der Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach kein Sieg. Vor 60 000 Zuschauern trafen Matthias Zimmermann (32. Minute), Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde (59./80.) und Daniel Ginczek (89.) für den VfB. Tobias Schröck (78.) war für Würzburg erfolgreich. (dpa)