11.12.2017 Stuttgart. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Baden-Württemberg-Derby bei 1899 Hoffenheim wieder auf Ex-Nationalspieler Dennis Aogo setzen. Nach seiner Erkältung komme der Linksverteidiger auf jeden Fall wieder zur Mannschaft, sagte Trainer Hannes Wolf.

Auch der zuletzt wegen Wadenproblemen fehlende Flügelstürmer Josip Brekalo wird für die Partie am Mittwoch (18.30 Uhr) wohl in den Kader zurückkehren. "Er wird wohl Dienstag wieder ins Training einsteigen und wäre dann auch wieder mit dabei", sagte Wolf. Die Schwaben wollen in Sinsheim erstmals überhaupt in dieser Saison auf fremdem Platz gewinnen. (dpa)