Gomez dabei

09.03.2018 Stuttgart. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Heimspiel gegen RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr) in Bestbesetzung auflaufen.

Auch Mario Gomez stehe zur Verfügung, wie Trainer Tayfun Korkut zwei Tage vor dem Spiel erklärte. Der Stürmer hatte im Laufe der Woche teilweise beim Mannschaftstraining gefehlt und stattdessen im Kraftraum trainiert. "Unsere Leistung muss absolut top sein", sagte Korkut und warnte vor der Individualität und dem hohen Tempo von Leipzig. "Wir müssen ans Maximale gehen in diesem Spiel."

Mit dem Tabellen-Sechsten RB Leipzig tritt Stürmer Timo Werner gegen seinen Heimatverein an - wie Mario Gomez stammt der Torjäger aus der Jugend des VfB. Zuletzt gewannen die Stuttgarter in der Fußball-Bundesliga viermal in Serie und verbesserten sich auf Rang neun der Tabelle. (dpa)