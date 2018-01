Zweiter Testspielsieg

08.01.2018 La Manga. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat auch sein zweites Testspiel in der Winterpause gewonnen.

Im spanischen La Manga setzten sich die Schwaben dank einer starken Schlussphase mit 5:2 (1:2) gegen den belgischen Erstligisten KV Oostende durch. Stammverteidiger Benjamin Pavard musste dabei nach einem Schlag auf die operierte Nase kurz vor der Pause ausgewechselt werden.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager am Dienstag werde eine Röntgenaufnahme erfolgen, teilte der VfB mit. Der Einsatz des Abwehrspielers am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC sei aber voraussichtlich nicht gefährdet. Am letzten Hinrunden-Spieltag hatte sich der Franzose beim 0:1 gegen den FC Bayern München einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Gegen Oostende brachte Marcin Kaminski (8. Minute) den VfB früh in Führung. Orel Mangala (72.) und Nicolas Sessa (73.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die Wende. Stürmer Daniel Ginczek machte mit einem Doppelpack in der 77. Minute und in der Schlussphase alles klar. Rückkehrer Mario Gomez kam in der ersten Halbzeit zum Einsatz, blieb aber anders als beim 2:1 gegen Twente Enschede ohne Treffer. (dpa)