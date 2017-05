Zweite Bundesliga

31.05.2017 Bielefeld. Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat nach der erfolgreichen Mission Klassenverbleib den Vertrag mit Retter Jeff Saibene verlängert. Der 48 Jahre alte Luxemburger unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Saibene hatte die Arminia am 19. März als vierter Trainer in dieser Saison übernommen und mit 14 Punkten und nur einer Niederlage in neun Spielen zum direkten Klassenverbleib geführt.

"Ich bin glücklich, dass wir uns einigen konnten und ich meine Arbeit bei Arminia fortsetzen kann", sagte Saibene, der zuvor als Cheftrainer beim FC Thun, dem FC St. Gallen und dem FC Aarau in der Schweiz arbeitete. Geschäftsführer Samir Arabi erklärte: "Die Art und Weise, wie Jeff mit der Mannschaft und dem Trainerteam tagtäglich arbeitet, seine akribische Herangehensweise und nicht zuletzt das erfolgreiche Abschneiden im Saisonfinale haben uns bestätigt, in ihm den richtigen Cheftrainer gefunden zu haben. Gemeinsam möchten wir unsere Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln." (dpa)