Leihspieler bis Saisonende

Darmstadt 98 hat in 16 Spielen nur elf Tore erzielt, so kann man nicht erstklassig bleiben. Mit Neuzugang Sidney Sam soll nun Schwung in die Offensive kommen. Wieder einmal setzt der Abstiegskandidat auf einen Profi mit einem Karriereknick.

Mit Sidney Sam als neuem Hoffnungsträger geht der SV Darmstadt das so schwierige Unternehmen Klassenverbleib an. Der vom FC Schalke 04 gekommene fünfmalige deutsche Nationalspieler stand beim Testspiel des Fußball-Bundesligisten gegen den VfL Bochum (2:1) eine Viertelstunde auf dem Platz.

Die Leihgabe soll die chronische Angriffsschwäche beim Tabellenletzten beheben. "Er ist ein schneller, technisch versierter Offensivspieler, der über eine enorme Erfahrung verfügt", sagte "Lilien"-Trainer Torsten Frings eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Das Frings-Team gewann gegen den Zweitligisten nach Toren von Jan Rosenthal (14. Minute) und Jérôme Gondorf (72.). Tim Hoogland (57.) hatte zwischenzeitlich für Bochum ausgeglichen. Der starke Torhüter Michael Esser sicherte mit mehreren Paraden den Sieg. Sam, der für ein halbes Jahr auf Leihbasis kommt, debütierte nach seiner Einwechslung in der Schlussphase.

Der 28-Jährige will sich nach einem halben Jahr ohne große Einsatzzeiten im Profibereich wieder empfehlen. "Ich freue mich unglaublich, dass Sidney diesen Weg mit uns gehen möchte", sagte Frings. Er habe den Angreifer gar nicht groß zum Wechsel überreden müssen: "Er war Feuer und Flamme und will sich und anderen beweisen, dass er ein überragender Spieler ist."

"Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Mein Ziel ist es natürlich, wieder Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen und mit den Lilien den Klassenerhalt zu schaffen", erklärte Sam. In den zweieinhalb Jahren in Gelsenkirchen kam Sam lediglich auf 13 Einsätze in der Bundesliga.