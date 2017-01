Bayer Leverkusen

12.01.2017 Orlando. Nach einer Woche neigt sich das Trainingslager von Bayer 04 Leverkusen bereits im US-Bundesstaat Florida dem Ende entgegen. Gegen das brasilianische Topteam Atlético Mineiro ging es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1.00 Uhr MEZ) um die Titelverteidigung beim Florida-Cup.

Aber bereits nach dem ersten Testspiel in Jahr 2017, das während des Turniers in St. Petersburg gegen den argentinischen Erstligisten Estudiantes de La Plata mit 4:2 im Elfmeterschießen (1:1 nach 90 Minuten) gewonnen wurde, herrschte bei den Leverkusenern eitel Sonnenschein – passend zum Wetter.

„Die Bedingungen sind wieder sehr gut, es konnte bisher kaum besser laufen. Die Jungs geben richtig Gas im Training. Wir glauben, dass wir hier in Orlando die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde legen können“, sagte Co-Trainer Markus Krösche. Was ihn, Chefcoach Roger Schmidt und Sportdirektor Rudi Völler neben der engagierten und konzentrierten Übungsarbeit des Kaders auf den gepflegten Rasenplätzen und im Fitnessraum des Teamhotels besonders freut, ist die Tatsache, dass sich das Lazarett lichtet.

Wenn am Sonntag, dem 22. Januar (15.30 Uhr) das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC angepfiffen wird, könnte endlich wieder das komplette Personal zur Verfügung stehen. Gegen Estudiantes wurden zur Halbzeit alle zehn Feldspieler ausgewechselt, nur Torwart Ramazan „Rambo“ Özcan spielte durch. Nicht zum Einsatz kamen Lars Bender, Kevin Volland und Karim Bellarabi, die in den letzten Hinrundenspielen mit gravierenden Verletzungen ausgefallen waren. Aber nun fehlt an ihrer Fitness nicht mehr viel. „Vielleicht können wir sie noch während der Trainingslager in den Betrieb integrieren“, erklärte Krösche.

#B04GOESUSA – das ist der Hashtag, mit der Werksclub den Florida-Trip in den sozialen Medien promotet. Aus der Bundesliga ist nur der FC Bayern München durch regelmäßige Besuche besser in den USA vernetzt. Die Trainingsbedingungen sind ideal im und um das Omni Resort in Orlando, dem großen, mit viereinhalb Sternen zertifizierten Hotelkomplex mit 720 Zimmern. Von „tollen Bedingungen“ spricht auch Schmidt, der seit der Ankunft am 4. Januar mit seinen Spielern ein umfassendes Programm ableistet.

In Ruhe miteinander kommunizieren

Wichtig sind die Tage im Sunshine State Florida auch für den Teamgeist, betonte Schmidt. „So lange und intensiv zusammen zu sein, ist gut für das Gemeinschaftsgefühl“, meint der Trainer. Nachdem während der vielen englischen Wochen von Oktober bis Dezember fast permanente Hektik herrschte, können Spieler, Trainer und Betreuer in Ruhe miteinander kommunizieren.

In Orlando wird Kraft und auch Motivation neu aufgebaut, um noch einmal durchzustarten in der Bundesliga und in der Champions League das Viertelfinale ins Visier zu nehmen. Dosierte Freizeit gehört dazu. Viele der Bayer-Profis, die schon in den vergangenen beiden Jahren beim Trainingscamp in Florida dabei waren, kennen sich gut aus in der Region.

Freizeitmöglichkeiten bestehen in der 2,6 Millionen-Einwohnerstadt reichlich. Am trainingsfreien Montag bekamen die Spieler die Möglichkeit zu einem längeren Ausgang. Einige gingen Golf spielen, fast die halbe Mannschaft nahm das Angebot des Vereins an, die Universal Studios zu besuchen. Die Clique um Bellarabi, Kevin Kampl und Hakan Calhanoglu war von der brandneuen, spektakulären Achterbahn „Hulk“ begeistert. Bernd Leno, Danny da Costa und andere wandelten auf den Spuren von Harry Potter in Hogsmeade und Hogwarts.

Am Freitag ist das Team zurück aus der Sonne und muss sich im tristen Grau im Rheinland auf die Rückrunde einstimmen. Am 17. Januar (Dienstag) findet noch ein weiterer Test gegen den VfL Bochum statt. (Gregor Derichs)