Wegen Tätlichkeit

29.01.2018 Berlin. 1. FC Union Berlin muss in den nächsten zwei Spielen der 2. Fußball-Bundesliga auf Philipp Hosiner verzichten. Der österreichische Stürmer wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds nach seiner Roten Karte beim 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg gesperrt.

Hosiner war in der 89. Minute wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden und fällt damit für die Partien bei Arminia Bielefeld am Montag und gegen Fortuna Düsseldorf am 10. Februar aus. In Bielefeld wird ebenfalls Toni Leistner nach einer Gelb-Roten Karte gegen Nürnberg gesperrt fehlen. (dpa)