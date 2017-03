Nach 2:0-Sieg

04.03.2017 Berlin. Der Jubel hat beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin eine neue Qualität erreicht. "So ne Scheiße, so ne Scheiße, wir steigen auf", sangen tausende Fans im Stadion An der Alten Försterei nach dem 2:0-Sieg gegen die Würzburger Kickers.

Die Spieler auf dem Rasen klatschten im Rhythmus zu diesen Gesängen. "Ich fand das geil. Das ist typisch Union. Ich musste schmunzeln", sagte Verteidiger Emanuel Pogatetz.

Auch Trainer Jens Keller hörte das Aufstiegslied und sah auch das dazugehöre Transparent auf der Waldseite des Stadions mit der Aufschrift "Scheiße... Wir steigen auf!". Nach sieben Spielen ohne Niederlage kommt die Mannschaft dem Traum von der Bundesliga immer näher. "Wenn die Anhänger das singen, freut es mich. Es ist ja auch sarkastisch gemeint. Die Fans unterstützen uns bei jedem Spiel, egal ob wir gute oder schlechte Leistungen bringen", sagte Keller: "Unter den Strich ist es mir egal, was die Fans singen. Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können."

Die "Eisernen" haben erstmals seit dem 10. Spieltag wieder Rang zwei erobert, weil Konkurrent Hannover 96 am Samstag 0:2 beim Karlsruher SC unterlag. Am kommenden Freitag soll der Aufstiegsplatz im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli verteidigt werden. (dpa)