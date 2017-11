04.11.2017 Berlin (dpa) – In letzter Minute hat der 1. FC Union Berlin das Verfolgerduell in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem FC St. Pauli gewonnen. Per Kopf erzielte Sebastian Polter (90.+2 Minute) am Samstag den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0) für die Köpenicker.

Mit dem fünften Sieg aus den vergangenen sechs Ligaspielen schob sich Union am 1. FC Nürnberg vorbei auf Relegationsrang drei. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Holstein Kiel, der am Sonntag auf Dynamo Dresden trifft, beträgt nur noch einen Zähler. Nach zuvor drei Unentschieden in Serie hat St. Pauli als Fünfter zunächst den Anschluss nach ganz oben verpasst. (dpa)