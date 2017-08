Diacre für Echouafni

31.08.2017 Paris. Frankreichs Fußball-Frauen gehen mit einer neuen Cheftrainerin in die Heim-Weltmeisterschaft 2019.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der Französinnen bei der EM in den Niederlanden mit dem Viertelfinal-Aus gegen England hat der Französische Fußball-Verband (FFF) sich nach knapp einem Jahr von Trainer Oliver Echouafni getrennt und durch Corinne Diacre ersetzt. Einer Verbandsmitteilung zufolge erhielt die 43 Jahre alte Ex-Nationalspielerin einen Vierjahresvertrag.

Diacre, die 121 Länderspiele absolvierte, war bereits Co-Trainerin von Chefcoach Bruno Bini, der Frankreich in die Weltelite geführt hatte. 2014 sorgte die ehemalige Abwehrspielerin für Schlagzeilen, als sie die männlichen Zweitliga-Profis von Clermont Foot 63 übernahm und bis zum 30. August erfolgreich trainierte. Diacre feiert ihr Debüt als Nationaltrainerin am 15. September mit dem Test-Länderspiel gegen Chile in Caen. Drei Tage später trifft die Equipe Tricolore in Calais auf Spanien. (dpa)