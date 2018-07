Trainingslager in Österreich

31.07.2018 Berlin (dpa) – Stürmer Vedad Ibisevic bleibt für die kommende Saison Kapitän von Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Das sagte Trainer Pal Dardai der "Berliner Morgenpost". Die Stellvertreter des 33 Jahre alten Bosniers ließ der Coach der Berliner noch offen.

"Das entscheiden wir nach dem Trainingslager in Schladming." Hertha reist am Samstag für eine Woche zur Vorbereitung nach Österreich. Ibisevic war vor zwei Jahren von Dardai zum Kapitän ernannt worden, er löste damals Fabian Lustenberger ab. Der Angreifer wird am 6. August 34 Jahre alt, ist damit der älteste Spieler im Profi-Kader der Berliner. (dpa)