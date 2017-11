08.11.2017 Mainz. Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Torwart Robin Zentner vorzeitig bis zum Sommer 2021 verlängert.

Zentner, der am vergangenen Spieltag beim 1:1 in Mönchengladbach mit einer Slapstick-Einlage für Aufsehen gesorgt hatte, stammt aus der eigenen Jugend und gab nach einer zweijährigen Ausleihe an Holstein Kiel im Oktober sein Profidebüt.

"Seine Trainingsleistung seit Sommer war herausragend, und als es nach der Verletzung von René Adler auf ihn ankam, hat er auch im Wettkampf auf höchstem Niveau geliefert. Er hat all das Talent und die Ausstrahlung, die wir uns von einem modernen Torhüter wünschen", begründete FSV-Sportvorstand Rouven Schröder die Vertragsverlängerung. (dpa)