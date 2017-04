Wolfsburg vorn

30.04.2017 Düsseldorf. Der VfL Wolfsburg bleibt in der Frauenfußball-Bundesliga auf Titelkurs. Der zweimalige deutsche Meister setzte sich mit 8:0 gegen den Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach durch und verteidigte seinen Drei-Punkte-Vorsprung an der Spitze vor Turbine Potsdam.

Die Brandenburgerinnen hatten bereits am Vortag mit 2:0 im Ostduell beim FF USV Jena gewonnen. Titelverteidiger Bayern München kann mit einem Heimerfolg am Montag (13.30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim wieder bis auf einen Punkt an Potsdam heranrücken.

Gleich drei Tore gelangen Lina Magull am 18. Spieltag beim 4:2-Sieg des SC Freiburg im Verfolgerduell mit der SGS Essen. Dabei lagen die Freiburgerinnen schon 0:2 zurück, ehe die Nationalspielerinnen Magull und Hasret Kayikci die Partie komplett drehten.

Bayer Leverkusen gelang im Kampf gegen den Abstieg durch den späten Treffer von Merle Barth zwar noch ein 2:2-Unentschieden gegen den 1. FFC Frankfurt. Der Abstand des Tabellenelfen aus dem Rheinland beträgt aber vier Spieltage vor dem Ende der Saison weiterhin vier Punkte, weil dem MSV Duisburg mit dem 3:3 gegen den Pokalfinalisten SC Sand daheim ebenfalls ein Achtungserfolg gelang. (dpa)