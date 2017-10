09.10.2017 München. Bayern Münchens Thiago hat sich bei der spanischen Nationalmannschaft nicht schwerer verletzt und soll dem deutschen Fußball-Rekordmeister schon am Wochenende wieder zur Verfügung stehen.

Wie der Verein mitteilte, hatte der Mittelfeldspieler gegen Albanien eine Innenbandzerrung am Sprunggelenk erlitten. Die Blessur habe eine kurze Trainingspause in dieser Woche zur Folge. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) werde Thiago "aller Voraussicht nach" aber wieder auflaufen können, hieß es. (dpa)