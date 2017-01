Training auf Nebenplatz

24.01.2017 München. Nach seiner Oberschenkelblessur ist Thiago beim FC Bayern wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Wie die Münchner mitteilten, konnte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler nach seiner Verletzung erstmals wieder auf einem Nebenplatz auf dem Rasen trainieren.

Thiago hatte sich Anfang Januar im Trainingslager in Doha eine Muskelblessur zugezogen. Der spanische Fußball-Nationalspieler pausierte danach und fehlte auch beim 2:1 zum Hinrundenende beim SC Freiburg. Der FC Bayern trifft in der Bundesliga am Samstag auf Werder Bremen. (dpa)