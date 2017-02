Leverkusen. Bayer Leverkusen startet mit Rückenwind aus der Bundesliga ins Champions-League-Achtelfinale. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt ist gegen den spanischen Spitzenclub Atlético Madrid dennoch Außenseiter.

Von Gregor Derichs, 21.02.2017

Mit dem Rückenwind der überzeugenden Siege gegen Frankfurt und in Augsburg trifft Bayer 04 Leverkusen zum Neustart der Champions League auf ein Topteam. Atletico Madrid, der Vorjahresfinalist, an diesem Dienstag (Anstoß 20.45 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel zu Gast in der BayArena, gilt als Mitfavorit auf den Titelgewinn. „Atlético ist leichter Favorit“, sagt Clubchef Michael Schade und gibt sich optimistisch: „Wenn wir unsere Form stabilisieren, könnten wir das Viertelfinale realisieren.“ Vor zwei Jahren schied die Werkself im Achtelfinale gegen den gleichen Gegner aus, denkbar knapp mit 2:3 im Elfmeterschießen nach einem 1:0 zu Hause und 0:1 im Auswärtsspiel.

Über die bisherige Saison gesehen zeigt das Team des emotionalen Trainers Diego Simeone eine deutlich bessere Form als Bayer 04. Atlético liegt auf Platz vier der Primera Division hinter Real und Barca sowie dem FC Sevilla. Am Wochenende wurde Sporting Gijon mit 4:1 weggeputz.

Beim 3:0 gegen Frankfurt und dem 3:1 in Augsburg war es der nach langer Verletzung zurückgekehrte Kapitän Lars Bender, der den Leverkusenern jeweils in der ersten Halbzeit die lange vermisste Stabilität verlieh, ehe er beide Male angeschlagen den Platz verlassen musste. Ob der defensive Mittelfeldspieler gegen Madrid mitwirken kann, war am Montag noch fraglich. Muskuläre Probleme plagen den 27-Jährigen. Werden diese ignoriert, würde Bender dem Risiko ausgesetzt, dass es schlimmer wird. Beim Abschlusstraining fehlte er deshalb. Aber vielleicht kann der Silbermedaillengewinner von Rio gegen Madrid wieder so lange seinen Kollegen helfen, wie es geht. Falls Bender ausfällt, ist dies ein großes Manko.

Die Hoffnungen, dass gegen Atlético ein Polster für das Rückspiel am 15. März angelegt werden kann, ruhen insbesondere auf einem 17-Jährigen. Kai Havertz bot in den letzten beiden Spielen ausgezeichnete Leistungen. „Es ist unglaublich, weil er gar nicht wie ein 17-Jähriger wirkt“, sagte Karim Bellarabi, der beim 50 000. Tor der Bundesliga-Geschichte von Havertz' Vorarbeit profitierte. Auch der Assist zum 3:1 durch Chicharito ging auf sein Konto. Der „Kicker“ kürte ihn zum „Spieler des Spieltags“. „Havertz war an sieben Torschüssen beteiligt, spielte am Freitag die meisten Pässe in seinem Team – als Stürmer. Herausragend! Ein spielmachender Angreifer. Dazu passt, dass der Linksfüßer gelernter Mittelfeldspieler ist, „ein Kreativer eben“, lautete die Begründung, ihn aus der langen Liste aller am Wochenende eingesetzten Bundesliga-Profis hervorzuheben.

Sportchef Rudi Völler holte für den Schüler, der vor sechs Jahren von Alemannia Aachen zur Werkself kam, den ganz großen Maßstab raus. Mesut Özil musste für Havertz zum Vergleich herhalten. Bei dem Nachwuchsspieler, der in der offensiven Position hinter den Spitzen für den gesperrten Hakan Calhanoglu in die Startelf gerutscht ist, sei es „schon selbstverständlich, wie er den Ball streichelt“, sagte Völler. „Die Dinge schauen bei ihm so einfach aus. Seine Ballbehandlung ist sensationell.“

Dabei muss Havertz einer heftigen Doppelbelastung standhalten. Parallel zum Hochleistungssport mit viel Training und den Spielen inklusive Reisen, also Schulabwesenheiten, bereitet er sich auf die Abiturprüfungen vor. Aber Stress sei bei dem Junioren-Nationalspieler nicht festzustellen, sagte Schmidt. Kai marschiert extrem konsequent auf die Kiste, „technisch sehr versiert, ist schnell im Kopf und handlungsschnell“, so Schmidt. Der Trainer, der den Mut hatte, den A-Jugendlichen einzusetzen, warnt allerdings auch: „Wir wollen ihn nicht zu hoch loben.“ Das ist auch ein Grund, dass Bayer 04 ihn meist an den Medien vorbeischleust – selbst nach einem Glanzauftritt wie in Augsburg.

Bei den Fans ist Havertz schon hoch angesehen. Aber das Verhältnis des Clubs zu Teilen des Anhangs wird immer schlechter – unter anderem aus Antipathie gegenüber Trainer Schmidt. Die „Ultras“ kündigten an, ihre Unterstützung einzustellen. Genauer gesagt, sie wollen gar nicht mehr zu den Heimspielen kommen. Treffen wollen diese Herzblut-Fans den Verein, aber leiden – wenn man es so nennen will – muss die Mannschaft unter dem Beschluss.