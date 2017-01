Wechsel vorgezogen

17.01.2017 Mainz. Abwehrspieler Marin Sverko wechselt mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten Karlsruher SC zum Bundesligisten FSV Mainz 05. Der 18 Jahre alte Linksverteidiger hatte sich bereits vor zwei Wochen mit Mainz auf einen Wechsel im kommenden Sommer verständigt.

Nun habe man sich mit dem Spieler entschieden, den Wechsel vorzuziehen, teilten die beiden Clubs am Dienstag mit. Sverkos Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Wir freuen uns, dass sich Marin Sverko bereits jetzt Mainz 05 anschließt. So können wir ihn frühzeitig an die Spielweise unserer Mannschaften heranführen", sagte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder. Der Spieler selbst erklärte, sein Ziel sei es, in der Bundesliga zu spielen. "Ich weiß, dass ich bei Mainz 05 in den nächsten viereinhalb Jahren meine Entwicklungsschritte gehen kann, um dieses Ziel zu erreichen." (dpa)