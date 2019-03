Interims-Coach

31.03.2019 Gelsenkirchen. Huub Stevens arbeitet beim FC Schalke 04 bisher ohne Vertrag. "Ich habe nichts unterschrieben. Vielleicht kommt da noch was, wegen der Bürokratie", sagte der 65-Jahre alte Fußball-Lehrer in einem Interview mit der "Bild am Sonntag".

Stevens hatte Mitte März nach der Freistellung von Domenico Tedesco interimsweise die Position als Cheftrainer übernommen. In seiner bereits dritten Amtszeit auf Schalke soll er den Revierclub vor dem Abstieg bewahren. Seiner Rolle als Feuerwehrmann fühlt er sich gewachsen: "Bislang bin ich tatsächlich noch nie abgestiegen, weder als Spieler noch als Trainer. Das soll auch so bleiben." (dpa)