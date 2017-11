Weltmeister fit

Mönchengladbach setzt in Berlin von Beginn an auf Christoph Kramer (l).

16.11.2017 Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach kann am Samstag (18.30 Uhr) bei Hertha BSC wieder mit Weltmeister Christoph Kramer planen.

"Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass er in der Startelf stehen wird", sagte Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking am Donnerstag. Kramer fehlte beim Fußball-Bundesligisten zunächst zwei Spiele wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel und kam gegen Mainz 05 (1:1) nur in der zweiten Hälfte zum Einsatz. (dpa)