29.03.2019 Hamburg. Der FC St. Pauli droht die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga aus den Augen zu verlieren. Die Hamburger mussten sich am Freitagabend gegen den abstiegsbedrohten MSV Duisburg mit einem 0:0 begnügen.

Zwar verkürzten die Hanseaten den Rückstand auf den 1. FC Union Berlin auf Relegationsplatz drei vorübergehend auf drei Punkte und blieben erst einmal Vierte. Doch der Rückstand könnte nach den Samstag- und Sonntag-Spielen wieder anwachsen. Auch Duisburg brachte das Remis im Abstiegskampf nicht viel, der MSV rangiert auch nach dem 27. Saisonspiel weiter auf einem direkten Abstiegsplatz.

St. Pauli begann sehr offensiv. Alleine in den ersten vier Minuten hatte Stürmer Alexander Meier zwei Großchancen. Zuerst kam er nicht ganz an die Vorlage von Ryo Miyaichi heran. Drei Minuten später setzte er den Ball nach einer tollen Vorarbeit von Mats Möller Daehli über das Tor. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fanden die Gäste aus Duisburg besser in das Spiel, konnten sich aber keine zwingenden Torchancen erarbeiten. In der zweiten Halbzeit hatten St. Paulis Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann und der eingewechselte Stürmer Jan-Marc Schneider die besten Gelegenheiten. Bei Duisburg war Schlussmann Felix Wiedwald ein starker Rückhalt. (dpa)