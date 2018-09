19.09.2018 Berlin. Besucher von Sky-Kneipen werden künftig beim Bierchen weiterhin in den Genuss aller Fußball-Bundesligaspiele kommen. Auch die Spiele, die auf Eurosport laufen, gibt es nun auch in den Kneipen zu sehen.

Die Programmveranstalter Sky und Discovery einigten sich darauf, dass neben den von Sky übertragenen Begegnungen auch die von Eurosport 2 angebotenen Partien in den Gaststätten gezeigt werden dürfen, wie das Eurosport-Dachunternehmen Discovery am Mittwoch mitteilte. Eurosport hält die Rechte an 40 Livespielen der Bundesliga, darunter 30 Spiele am Freitagabend - außerdem sind die Relegationsspiele zum Saisonende nur bei Eurosport 2 zu sehen. (dpa)