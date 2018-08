Den Favoriten ein Bein stellen

Bonn. Am Wochenende startet die erste Runde des DFB-Pokals. Und jedes Jahr aufs Neue wartet die Fußballgemeinde darauf, dass einer der großen Favoriten gegen einen Underdog aus den Amateurligen der Republik sensationell das Nachsehen hat.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.08.2018

"Der Pokal hat seine eigenen Gesetze" - Stoff für Geschichten über das Scheitern und sensationelle Erfolge. Denn die Chance der "kleinen" Vereine, den Großen im deutschen Fußball ein Bein zu stellen, die gibt es nur im DFB-Pokal. Gerade in den ersten Runden dieses bei den Fans beliebten Wettbewerbs stolpern Favoriten immer wieder über hoch motivierte Underdogs aus den vierten oder fünften Ligen der Nation. Die Lust an der Sensation macht die Spannung in diesen K.O.-Spielen aus und bringt zumeist wenig bekannte Ortsnamen in die Schlagzeilen der Medien.

Für die erste wirkliche Pokalsensation einer völlig unbekannten Mannschaft hatte 1974/75 der VfB Eppingen gesorgt, der als Oberligist den Bundesligisten Hamburger SV mit 2:1 ausschaltete. Nicht minder viel Hohn und Spott erntete der HSV auch für seine 0:2-Pleite gegen den Drittligisten SC Geislingen zehn Jahre später. Von da an schafften es eigentlich jedes Jahr immer wieder unterklassige Vereine, ihre Stadt oder Gemeinde vorübergehend oder auch dauerhaft in ganz Deutschland bekannt zu machen.

So dürften die Namen Weinheim und Vestenbergsgreuth auch bei nicht fanatischen Fußball-Fans noch für jede Menge Häme sorgen. Schließlich schafften es der FV 09 Weinheim aus Nordbaden und der TSV Vestenbergsgreuth aus Mittelfranken, den deutschen Rekordmeister und -pokalsieger FC Bayern München aus dem DFB-Pokal zu werfen.

Die größten Pokal-Überraschungen:

1974/75 VfB Eppingen (3. Liga) - Hamburger SV 2:1

1978/79 Südwest Ludwigshafen (3. Liga) - 1. FC Kaiserslautern 2:1

1979/80 TuS Langerwehe (3. Liga) - Hertha BSC Berlin 2:1

1981/82 Wuppertaler SV (3. Liga) - Eintracht Braunschweig 1:0

1983/84 1. FC Bocholt (3. Liga) - Fortuna Düsseldorf 3:1 n.V.

1984/85 SC Geislingen (3. Liga) - Hamburger SV 2:0

1986/87 BVL Remscheid (3. Liga) - 1. FC Kaiserslautern 3:0

1987/88 Viktoria Aschaffenburg (3. Liga) - 1. FC Köln 1:0

1989/90 Kickers Offenbach (3. Liga) - Borussia Mönchengladbach 1:0 n.V.

1990/91 FV Weinheim (3. Liga) - Bayern München 1:0

1990/91 SpVgg Greuther Fürth (4. Liga) - Bor. Dortmund 3:1

1991/92 TSV Havelse (3. Liga) - 1. FC Nürnberg 5:3 n.E.

1992/93 RW Essen (3. Liga) - FC Schalke 04 2:0

1993/94 TSV Vestenbergsgreuth (3. Liga) - FC Bayern 1:0

1995/96 SV Sandhausen (3. Liga) - VfB Stuttgart 15:14 n.E.

1996/97 SG Wattenscheid (3. Liga) - Borussia Dortmund 4:3 n.V.

1997/98 Eintracht Trier (3. Liga) - Borussia Dortmund 2:1

2000/01 1. FC Magdeburg (4. Liga) - 1. FC Köln 5:2

2000/01 1. FC Magdeburg (4. Liga) - FC Bayern 5:3 n.E.

2000/01 VfB Stuttgart A (3. Liga) - Eintr. Frankfurt 6:1

2001/02 SSV Ulm (5. Liga) - 1. FC Nürnberg 2:1

2003/04 TSG Hoffenheim (3. Liga) - Bayer Leverkusen 3:2

2004/05 SC Paderborn (3. Liga) - Hamburger SV 4:2*

2006/07 FK Pirmasens (3. Liga) - Werder Bremen 4:2 n.E.

2009/10 VfL Osnabrück (3. Liga) - Bor. Dortmund 3:2

2010/11 SV Elversberg (3. Liga) - Hannover 96 5:4 n.E.

2010/11 Chemnitzer FC (4.Liga) - FC St. Pauli 1:0

2011/12: RB Leipzig (4. Liga) - VfL Wolfsburg 3:2

2011/12: SpVgg Unterhaching (3. Liga) - SC Freiburg 3:2

2011/12: FC Heidenheim (3. Liga) - Werder Bremen 2:1

2011/12: Holstein Kiel (4. Liga) - FSV Mainz 05 2:0

2012/13: Berliner AK 07 (4. Liga) - 1899 Hoffenheim 4:0

2012/13: Kickers Offenbach (3. Liga) - SpVgg Greuther Fürth 2:0

2012/13: Karlsruher SC (3. Liga) - Hamburger SV 4:2

2012/13: Wormatia Worms (4. Liga) - Hertha BSC (2.) 2:1

2012/13: TSV Havelse (4. Liga) - 1. FC Nürnberg 3:2 n.V.

2012/13: Preußen Münster (3. Liga) - Werder Bremen 4:2 n.V.

2012/13: Kickers Offenbach (3. Liga) - Fortuna Düsseldorf 2:0

2013/14: 1. FC Saarbrücken (3. Liga) -Werder Bremen 3:1 n.V

2013/14: Darmstadt 98 (3. Liga) - Borussia Mönchengladbach 0:0 n.V., 5:4 i.E.

2013/14: SC Wiedenbrück 2000 (4. Liga) - Fortuna Düsseldorf (2.) 1:0

2014/15: Chemnitzer FC (3. Liga) - 1. FSV Mainz 05 5:5 n.V., 5:4 i.E.

2014/15: 1. FC Magdeburg (4. Liga) - FC Augsburg 1:0

2014/15: Dynamo Dresden (3. Liga) - FC Schalke 04 2:1

2014/15: Arminia Bielefeld (3. Liga) - Hertha BSC 0:0 n.V., 4:2 i.E.

2014/15: Arminia Bielefeld (3. Liga) - Werder Bremen 3:1

2014/15: Arminia Bielefeld (3. Liga) - Borussia Mönchengladbach 1:1 n.V., 5:4 i.E.

2015/16: Carl Zeiss Jena (4. Liga) - Hamburger SV 3:2 n.V.

2015/16: SpVgg Unterhaching (4. Liga) - FC Ingolstadt 2:1

2015/16: SSV Reutlingen (5. Liga) - Karlsruher SC (2. Liga) 3:1

2015/16: Erzgebirge Aue (3. Liga) - Eintracht Frankfurt 1:0

2016/17: Sportfreunde Lotte (3. Liga) - Werder Bremen 2:1

2016/17: Sportfreunde Lotte (3 Liga) - Bayer Leverkusen 2:2 n.V., 4:3 i.E.

2016/17: Astoria Walldorf (4. Liga) - Darmstadt 98 1:0

2017/18: VfL Osnabrück (3.) - Hamburger SV 3:1

2017/18: 1. FC Magdeburg (3.) - FC Augsburg 1:0

2017/18: 1. FC Schweinfurt 05 (4.) - SV Sandhausen 2:1

* Diese Begegnung wurde vom damaligen Schiedsrichter Robert Hoyzer geleitet, der später wegen Manipulation von Fußball-Spielen zu zwei Jahren und fünf Monaten Gefängnis verurteilt wurde.