Stürmer von Hertha BSC

17.08.2018 Berlin. Stürmer Davie Selke von Fußball-Bundesligist Hertha BSC sieht sich einen Monat nach seiner Lungen-Operation auf einem guten Weg.

Der 23 Jahre alte Angreifer war zuletzt bei den Berlinern ins individuelle Training auf dem Platz zurückgekehrt. "Ich fühle mich relativ gut. Überraschend gut, wenn man überlegt, dass ich vor knapp vier Wochen die OP hatte und jetzt schon wieder am Laufen und leichten Arbeiten bin", sagte der 23 Jahre alte Angreifer in einem Interview, das der Club verbreitete. "Es läuft alles nach Plan."

Selke hatte sich nach einem Zusammenprall im Training einen Pneumothorax zugezogen, dabei sammelt sich Luft im Brustkorb an. Anschließend war er operiert worden. Den Saisonstart mit dem DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig und dem Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg am 25. August wird er verpassen. "Es wäre die erste Vorbereitung gewesen, die ich komplett mitgemacht hätte", sagte Selke. "Aber so ist Fußball, das gehört leider dazu." (dpa)