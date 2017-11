Zum 81. Geburtstag

05.11.2017 Norderstedt. HSV-Idol Uwe Seeler hat am Sonntag einen entspannten Geburtstag gefeiert. "Wir haben uns ganz ruhig und besinnlich im Familienkreis zum Kaffee versammelt", sagte der Jubilar an seinem 81. Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Mit den drei Punkten in der Tasche macht die Sache noch mehr Spaß." Seeler spielte damit auf den Sieg des Hamburger SV an, der tags zuvor gegen den VfB Stuttgart mit 3:1 gewonnen hatte. "Das wurde ja auch mal Zeit und war bitter nötig", meinte der in Norderstedt wohnende Seeler.

Der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft war beim Spiel gegen Stuttgart entgegen seinen Gepflogenheiten nicht im Stadion. Wegen eines Sturzes Tage zuvor hatte er noch Schmerzen im Knie. "Es geht schon besser. Beim nächsten Heimspiel bin ich wieder dabei", sagte der ehemalige HSV-Stürmer, der an vier Weltmeisterschaften teilnahm.

Besondere Freude habe ihm der 17 Jahre alte Stürmer Jann-Fiete Arp bereitet, der ein Tor erzielte. "Das hat der Bursche sehr gut gemacht. Ich hoffe, dass man weiterhin richtig mit ihm umgeht. Wenn er sich gut fühlt, dann soll man ihn auch spielen lassen. Er ist eine Bereicherung", meinte Seeler. Arp, der gegen Stuttgart erstmals in der Startelf stand, hat bei drei Einsätzen zwei Tore erzielt. "Ich bin nicht böse, wenn er 'Uns Fiete' genannt wird", meinte "Uns Uwe", wie der Spitzname des 72-maligen früheren Nationalspielers lautet. (dpa)