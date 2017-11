Beflügelt durch Europa League

04.11.2017 Köln. Für Trainer Peter Stöger ist der 1. FC Köln nach dem ersten Saisonsieg im Europapokal auch dem Druck in der Bundesliga gewachsen.

"Bei uns ist die Situation vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil wir noch etwas aufholen müssen, aber die Mannschaften, die um den Relegationsplatz herum stehen, haben alle Druck", meinte Stöger vor dem Heimspiel des Tabellenletzten am Sonntag (15.30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim.

Am Donnerstag hatten die Kölner in der Europa League BATE Borissow mit 5:2 bezwungen. "Dass wir das Spiel selbstverantwortlich drehen konnten, dass wir es gewonnen haben und dass wir Stürmer- und Jokertore erzielt haben, ist alles positiv", sagte Stöger. Er hofft, dass das Selbstvertrauen bei seiner Mannschaft, die in der Bundesliga erst zwei Punkte holte, gewachsen ist und sie die Aufholjagd starten kann. Über den Einsatz von Angreifer Sehrou Guirassy will Stöger vor dem Anpfiff entscheiden. Der Angreifer musste im Spiel gegen Borissow wegen einer Blessur am Oberschenkel ausgewechselt werden.

Hoffenheim musste sich in der Europa League mit einem 1:1 gegen Istanbul Basaksehir begnügen und will mit einem Erfolg in Köln den Anschluss ans obere Tabellenrängen halten. "Das ist für uns und Köln dieselbe Situation. Sie haben gewonnen, mit dem Sieg sicherlich Selbstvertrauen gesammelt und sind psychisch vielleicht etwas stabiler" erklärte 1899-Coach Julian Nagelsmann. (dpa)