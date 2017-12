Sprung auf Platz zwei

13.12.2017 Gelsenkirchen. 45 Minuten lang sehen die Zuschauer auf Schalke eine niveau- und torchancenarme Partie. Doch nach dem Wechsel überschlagen sich die Ereignisse mit zwei Elfmetern und einer fünfminütigen Nachspielzeit.

Der FC Schalke 04 ist wieder Bayern-Verfolger Nummer eins in der Fußball-Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco entschied am Mittwoch gegen den FC Augsburg eine am Ende turbulente Partie mit 3:2 (1:0) für sich und schob sich mit 29 Punkten an Vize-Meister RB Leipzig (28) vorbei auf Platz zwei hinter dem deutschen Rekordmeister aus München (38).

"Das ist eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Schalke-Manager Christian Heidel im TV-Sender Sky. Vor 59 215 Zuschauern trafen Jubilar Franco di Santo (44. Minute), Guido Burgstaller (47.) und Daniel Caligiuri (83./Foulelfmeter) für die Schalker, die im zehnten Bundesliga-Spiel nacheinander ungeschlagen blieben. Dem FCA dagegen gelang trotz des Anschlusstreffers durch Caiuby (64.) und des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Michael Gregoritsch (79./Foulelfmeter) auch im siebten Versuch kein Liga-Sieg gegen die Königsblauen.

"Augsburg hat das in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht und wir weniger gut, es war eine ganz, ganz knifflige Aufgabe", sagte Heidel. "Mich ärgert die erste Halbzeit, die haben wir ein bisschen verschlafen", sagte Augsburgs Verteidiger Philipp Max.

Schalke tat sich anfangs sehr schwer gegen die kompakt stehenden Gäste. In der vierten Minute setzte sich Burgstaller auf der rechten Seite durch und spielte flach auf Weston McKennie, doch der Amerikaner vergab aus kurzer Distanz mit einer misslungenen Grätsche. Auf der Gegenseite parierte Schalke-Torwart Ralf Fährmann einen gefährlichen Flatter-Freistoß von Gregoritsch (7.).

Das Duell entwickelte sich zu einem Geduldsspiel. Die Gäste zogen sich weit zurück, den Schalkern fehlten im Spiel nach vorne zunächst die kreativen Ideen. Bis kurz vor der Pause hielt sich der Unterhaltungswert der Partie unter dem geschlossenen Arena-Dach in Grenzen. Dann aber setzte sich Amine Harit auf der rechten Angriffsseite schön durch. Die abgefälschte Hereingabe des Marokkaners lenkte di Santo in seinem 100. Bundesliga-Spiel mit der Hacke unhaltbar für FCA-Torwart Marwin Hitz ins Tor.

Nach dem Wechsel änderte sich das Bild - die Partie wurde packend und intensiv. Erst scheiterte Bastian Oczipka noch an Hitz (46.), dann erhöhte Burgstaller nach einer Oczipka-Ecke und einem Naldo-Kopfball mit einem Abstauber auf 2:0. Die Gäste mussten jetzt ihre Offensivbemühungen intensivieren und kamen durch Ja-Cheol Koo (54.) und Alfred Finnbogason (57.) zu vielversprechenden Tormöglichkeiten, scheiterten aber jeweils am gut reagierenden Schalke-Keeper Fährmann.

Wenig später belohnten sich die Augsburger: Nach einem Eckball von Max traf Caiuby per Kopf zum Anschlusstreffer. Als Schiedsrichter Sven Jablonski nach einem Foul von Oczipka an Gregoritsch nach Konsultierung des Videobeweises auf Strafstoß entschied, ließ sich der Österreicher diese Chance nicht entgehen und glich zum 2:2 aus.

Die Zuschauer wurden nun endgültig entschädigt für die müde erste Hälfte. Harit kam im Strafraum nach einer Attacke von Hitz zu Fall, Jablonski pfiff sofort Elfmeter. Caligiuri ließ Hitz keine Chance, sorgte für die erneute Führung - und am Ende den umjubelten Sieg. (dpa)