14.04.2017 Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag beim SV Darmstadt 98 womöglich auf Verteidiger Benedikt Höwedes verzichten.

Der Mannschaftskapitän musste am Freitag wegen Wadenproblemen mit dem Training aussetzen. "Das trifft uns knüppeldick. Wir müssen abwarten, wer am Sonntag einsatzfähig ist", sagte Schalke-Chefcoach Markus Weinzierl.

Bei der 0:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Ajax Amsterdam am Donnerstag musste Schalke bereits kurzfristig auf Sead Kolasinac verzichten. Der Außenverteidiger klagte nach dem Warmmachen über Adduktoren-Probleme und wurde durch Dennis Aogo ersetzt. Ob Kolasinac am Sonntag spielen kann, ist fraglich. In Darmstadt ist zudem Abwehrspieler Matija Nastasic gesperrt.

Weinzierl nahm seine Mannschaft vor dem Duell mit dem Tabellenletzten in die Pflicht: "Wir müssen in Darmstadt alles raushauen, damit wir auf Tuchfühlung zu den Europacup-Plätzen bleiben." (dpa)