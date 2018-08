05.08.2018 Mittersill. Schalke 04 hat sich in der Saisonvorbereitung für die Fußball-Bundesliga in einer guten Form präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gewann das Testspiel gegen den französischen Erstlisten SCO Angers mit 1:0 (1:0).

Bei dem Match im Rahmen des Trainingslagers in Mittersill in Österreich erzielte Guido Burgstaller (15. Minute) den einzigen Treffer. Mittelfeldspieler Omar Mascarell, Neuzugang beim Revierclub, musste wegen Beschwerden am Oberschenkel nach einer halben Stunde das Feld verlassen. (dpa)