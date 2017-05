09.05.2017 München. Der FC Bayern muss in den verbleibenden Saisonspielen bei RB Leipzig und gegen den SC Freiburg auf Abwehrspieler Javi Martínez verzichten.

Der spanische Nationalspieler zog sich bei einer Bergwanderung in seiner Heimat einen Schlüsselbeinbruch zu, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Der 28-Jährige wurde bereits in München operiert. Zur genauen Ausfallzeit machte sein Club zunächst keine Angaben. Martínez hatte dem Rekordmeister schon am vergangenen Samstag beim 1:0-Sieg gegen Absteiger SV Darmstadt 98 wegen einer Erkältung gefehlt. Den Gewinn des 27. Meistertitels hatte der FC Bayern bereits am viertletzten Spieltag perfekt gemacht. (dpa)