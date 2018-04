Nach Knie-Operation

17.04.2018 München. Der FC Bayern muss für den Rest der Saison auf Arturo Vidal verzichten. Der Chilene werde nach einer Knie-Operation nicht mehr auflaufen können, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit.

Vidal fehlt den Münchnern damit vor allem in den beiden Halbfinal-Partien der Champions League gegen Real Madrid. Der Mittelfeldspieler hatte sich am Sonntag im Training verletzt. Tags darauf wurde ihm in Augsburg ein freier Gelenkskörper im rechten Knie entfernt und zudem die Aufhängung des hinteren Außenmeniskus fixiert. (dpa)