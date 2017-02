Berühmter Twitter-Fan

15.02.2017 Darmstadt. Mit diesem Follower können sich nicht mal Weltclubs wie Bayern München, FC Barcelona oder Manchester United schmücken: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama folgt auf Twitter nur einem Fußballverein - dem SV Darmstadt 98.

Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 hat den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zu einem Heimspiel ans Böllenfalltor eingeladen. Hintergrund: Der einst mächtigste Mann der Welt folgt den „Lilien“ auf Twitter, was er sonst nicht einmal beim FC Bayern München, FC Barcelona oder Manchester United tut.

„Lieber Barack Obama. Wir haben gehört, dass sie uns als einzigem europäischen Club auf Twitter folgen. Für uns als Darmstadt 98 ist das natürlich eine sehr große Ehre. Da sie jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, würden wir Sie gerne zu einem Spiel der Lilien ans Böllenfalltor einladen“, sagte Darmstadts US-Stürmer Terrence Boyd am Mittwoch in einer Video-Botschaft des Vereins.

Boyd ist möglicherweise auch der Grund, warum sich Obama von allen Vereinen in Europa ausgerechnet für den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga interessiert. Am vergangenen Samstag erzielte der 25-Jährige ein wichtiges Tor beim überraschenden 2:1-Sieg der „Lilien“ gegen Borussia Dortmund. Boyd ist ein US-Nationalspieler. Über dieses Tor wurde auch in Amerika berichtet.

(dpa)