Freiburgs Vincenzo Grifo liegt gegen Mainz verletzt am Boden.

10.04.2017 Freiburg. Der SC Freiburg muss im Duell der beiden Bundesliga-Aufsteiger am Samstag gegen RB Leipzig auf Stammspieler Vincenzo Grifo verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich beim 1:0 gegen den FSV Mainz 05 einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen.

Das teilten die Freiburger via Twitter mit. Grifo fällt rund vier Wochen aus und fehlt dem SC Freiburg damit wohl auch gegen Bayer Leverkusen, den SV Darmstadt 98 und den FC Schalke 04. Grifo kommt in der laufenden Saison auf 27 Einsätze in der Fußball-Bundesliga und erzielte dabei sechs Treffer für den SCF. (dpa)