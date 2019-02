25.02.2019 Frankfurt/Main. Matheus Pereira vom Tabellenletzten 1. FC Nürnberg ist vom DFB-Sportgericht für drei Spiele gesperrt worden. Der 22-jährige Brasilianer muss zudem eine Geldstrafe von

Pereira war in der Bundesligapartie am Samstag bei Fortuna Düsseldorf wegen einer Tätlichkeit gegen einen Gegenspieler bereits in der 4. Minute des Feldes verwiesen worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt.

Das DFB-Sportgericht sperrte Karim Rekik von Hertha BSC nach seiner Roten Karte beim 0:1 beim FC Bayern München für ein Spiel. Zudem wurde Rekik wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe von 15 000 Euro belegt. Rekik war am Samstag beim Bundesligaspiel in München nach einer Auseinandersetzung mit Robert Lewandowski des Feldes verwiesen worden. Für den 24 Jahre alten Niederländer war es der erste Platzverweis im Trikot der Berliner. Hertha und Rekik haben dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist. (dpa)