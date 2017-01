Zukunft mit vielen Optionen

07.01.2017 Doha. Arjen Robben will sich im Trainingslager des FC Bayern nicht groß mit der nahenden Vertragsverlängerung beim deutschen Fußball-Meister befassen.

"Ich habe wirklich keine Deadline", sagte der niederländische Nationalspieler in Doha. "Ich konzentriere mich eigentlich nur auf Fußball. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt ohne Vertrag spiele. Ich bin noch sechs Monate sowieso da, vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre - ich weiß es nicht."

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß ließen zuletzt wiederholt erkennen, dass sie von einer Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Robben-Vertrags ausgehen. Auch der Spieler würde gerne beim Triplesieger von 2013 bleiben.

"Ich konzentriere mich auf die nächsten sechs Monate: Ich will fit bleiben und meine Rolle spielen in der Mannschaft und dann Titel gewinnen - das ist das einzige, was zählt", sagte der 32 Jahre alte Flügelspieler in Katar.

Für die Zukunft hielt sich Robben viele Optionen offen. "Ob es China, Amerika, Australien oder Holland ist - du musst nichts ausschließen", sagte er. "Aber jetzt ist es Bayern. Was danach kommt, kann vieles sein, aber auch nichts." (dpa)