FCA-Manager stellt klar

09.04.2017 Berlin. Manager Stefan Reuter will Trainer Manuel Baum beim FC Augsburg auch nach der dritten Niederlage in Serie nicht infrage stellen. "Ja, da gehe ich von aus", sagte Reuter nach dem 0:2 bei Hertha BSC auf die Frage, ob Baum auch in der Partie gegen den 1. FC Köln noch FCA-Coach sei.

Der Weltmeister von 1990 nahm die Spieler nach der schwachen Leistung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga in die Pflicht. Trainer Baum sehe "die Fehler, er spricht die Fehler an. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Spieler die Fehler auch mal abstellen", betonte Reuter. "Jeder, der heute auf dem Platz steht, erhebt den Anspruch, Erstligaspieler zu sein. Das habe ich heute in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gesehen."

Sechs Spieltage vor Saisonende steht Augsburg auf dem Relegationsrang 16 und wartet seit Ende Februar auf einen Sieg. Baum hatte nach dem 14. Spieltag als Nachfolger von Dirk Schuster übernommen und war in der Winterpause zum Chefcoach befördert worden. (dpa)