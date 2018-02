VfB-Manager

04.02.2018 Stuttgart. VfB-Sportvorstand Michael Reschke hat die Verpflichtung des neuen Stuttgarter Trainers Tayfun Korkut verteidigt.

"Wir haben einen Wunschkandidaten als Trainer verpflichtet", sagte Reschke in der TV-Sendung "Wontorra - Der Fußball Talk" auf Sky Sport News HD. Den Faden zur Mannschaft habe Korkut "jetzt schon sehr eng geknüpft", ergänzte der 60 Jahre alte Manager der Stuttgarter. "Da ist ein sehr gutes Stimmungsbild zwischen Trainer und Mannschaft, das wir jetzt schon haben."

Korkut hatte am Samstag mit einem 1:1 beim VfL Wolfsburg sein Debüt für den abstiegsbedrohten VfB in der Fußball-Bundesliga gegeben. Vor allem von zahlreichen Stuttgarter Fans war seine Verpflichtung in sozialen Netzwerken zum Teil heftig kritisiert worden. "Dass die Fans sich jetzt Sorgen machen und diesen Verein intensiv leben, bekomme ich täglich mit", sagte Reschke. "Das kanalisiert sich aber manchmal auch in Aussagen, die grenzwertig sind." (dpa)