Drei Platzverweise

23.09.2017 Regensburg. Der SSV Jahn Regensburg hat Eintracht Braunschweig die erste Niederlage in dieser Zweitligasaison zugefügt und seinen Premierenerfolg vor heimischer Kulisse gefeiert.

In einem rasanten Schlagabtausch mit drei Platzverweisen holte die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer am Samstag beim 2:1 (0:1) im vierten Anlauf den ersten Dreier in der eigenen Arena. Marco Grüttner (47. Minute) und Jonas Nietfeld (77.) drehten für die entschlossenen Regensburger das temporeiche und hitzige Duell. Vor 8432 Zuschauern hatte Joseph Baffo (42. Minute) die Eintracht in Führung gebracht.

Nach Roten Karten gegen Salim Khelifi (26. grobes Foulspiel) und Maximilian Sauer (64. Tätlichkeit) sowie Gelb-Rot gegen Mirko Boland (90.) mussten die Braunschweiger die Partie zu acht beenden. (dpa)