Zukunft offen

06.08.2018 Frankfurt/Main. Nach einem dreiwöchigen WM-Urlaub hat Vize-Weltmeister Ante Rebic wieder das Training beim DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt aufgenommen. Zunächst stand für den 24 Jahre alten Stürmer ein Laktattest an. "Ich habe mich gut erholt und freue mich auf die die Jungs bei der Eintracht. Ich will jetzt die Neuzugänge so schnell wie möglich kennenlernen", sagte der kroatische Nationalspieler dem vereinseigenen Sender Eintracht-TV.

Ob Rebic auch künftig für die Eintracht auf Torejagd geht, ist weiter offen. Durch die guten Auftritte bei der WM ist der Kroate für viele Vereine interessant geworden. "Ich bin sicherlich froh, wenn ich höre oder lese, wie viele große Trainer und große Vereine sich über mich erkundigen. Ehrlich gesagt, habe ich das auch verdient", sagte Rebic dem Internetportal goal.com und fügte hinzu: "Ich weiß, dass es konkrete Angebote gibt." Für eine Prognose sei es jedoch noch zu früh, betonte Rebic: "Die meisten Wechsel passieren in den letzten Tagen des Transferfensters. Dann wird meine Situation klarer sein." (dpa)