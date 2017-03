Vertrag noch bis Juni 2018

28.03.2017 Dortmund. Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund wollen in der Sommerpause Gespräche mit Chefcoach Thomas Tuchel über dessen Zukunft beim Fußball-Bundesligisten führen. Das kündigte BVB-Präsident Reinhard Rauball in der Zeitung "Ruhr Nachrichten" an.

"Alle Beteiligten haben den Fahrplan klar benannt", sagte der 70-jährige Rauball. Der Vertrag des 43 Jahre alten Tuchel mit dem Champions-League-Viertelfinalisten läuft noch bis 30. Juni 2018.

Zum bevorstehenden Revier-Derby beim FC Schalke 04 am Samstag sagte Rauball, beide Vereine hätten ihre Ziele bei Weitem noch nicht erreicht. "Schalke arbeitet an einer internationalen Beteiligung, wir an der direkten Champions-League-Qualifikation", bemerkte Rauball. "Also brauchen beide Mannschaften die Punkte." (dpa)