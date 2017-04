Schmidt weiter auf FSV-Bank

05.04.2017 Mainz. Eine Halbzeit lang sieht es gar nicht schlecht aus für die Mainzer. Nach der Pause schlägt RB Leipzig aber zu. Zweimal Forsberg der Vorbereiter, zweimal die Treffer per Kopf. Die Mainzer müssen sich eines vorwerfen lassen: Sie nutzen ihre Chancen nicht. RB schon.

Champions-League-Aspirant RB Leipzig hat die Not beim FSV Mainz 05 dramatisch vergrößert und Trainer Martin Schmidt weitere unruhige Tage beschert. Der Tabellenzweite gewann mit 3:2 (0:0) bei den Rheinhessen, die nach der vierten Pleite in Serie in großer Abstiegsgefahr schweben.

Der Blick von Schmidt ging nach der Partie ins Leere, seinen ausgelaugten Spielern stand die Enttäuschung nicht weniger ins Gesicht geschrieben, während sich die RB-Profis erleichtert abklatschten.

Nach einer mehr als respektablen ersten Halbzeit der Mainzer reichten 240 Sekunden nach dem Seitenwechsel für den nächsten schweren Rückschlag im Kampf um den Liga-Verbleib. Zudem muss Mainz vorerst auch noch auf Jean-Philippe Gbamin nach einer Roten Karte wegen groben Foulspiels (89.) in der teilweise äußerst ruppig geführten Partie verzichten.

Dennoch gab FSV-Sportdirektor Rouven Schröder seinem Coach für die nächste Partie bereits eine Job-Garantie: "Martin Schmidt wird am Samstag auf der Bank sitzen." Kapitän Stefan Bell betonte, der Trainer sei nicht ihr Thema: "Wir haben auf dem Platz gezeigt, dass wir als Einheit funktionieren."

Nach Vorlage von Bundesliga-Topvorbereiter Emil Forsberg erzielten Marcel Sabitzer (47. Minute) und Neu-Nationalspieler Timo Werner (51.) ihre Tore, RB-Treffer Nummer drei gelang Naby Keita (89.) vor 26 379 Zuschauern. Mainz kam durch einen Foulelfmeter von Jairo (69.) und Yoshinori Mouto in der Nachspielzeit jeweils noch mal ran, aber nicht mehr zum Ausgleich. "Mainz hat alles reingeworfen, was sie haben. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir dagegen gehalten haben", betonte RB-Kapitän Willi Orban: "Jetzt gehen wir mit ganz breiter Brust in die restlichen Saisonspiele."

Durch den ersten Auswärtssieg seit dem 19. Februar und dem zweiten Sieg binnen fünf Tagen nach dem 4:0 gegen Darmstadt 98 verteidigte die RB-Mannschaft ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf 1899 Hoffenheim und das Fünf-Punkte-Polster auf Borussia Dortmund.

Dabei hatte es danach zu Beginn noch nicht unbedingt ausgesehen. FSV-Coach Schmidt hatte es unmittelbar vor dem Spiel angekündigt. Ungeachtet der drei Niederlagen in Serie, unter anderem gegen den SV Darmstadt und den FC Ingolstadt, wollte man sich nicht verstecken. In der siebten Minute wäre es fast auch passiert. Gbamin nahm bei einem Freistoß Maß, RB-Keeper Péter Gulácsi konnte mit letzter Kraft und den Fingerspitzen aber einen frühen Rückstand verhindern. Der Ungar war nach seiner Magen-Darm-Erkrankung wieder ins Tor zurückgekehrt.

Gut für RB Leipzig, das wie von Trainer Ralph Hasenhüttl angekündigt ein bisschen rotierte. Nur zwei Wochen nach seinem Muskelfaserriss kehrte in Werner in der 41. Minute für Abwehrspieler Dayot Upamecano auch der beste deutsche Bundesliga-Torjäger zurück aufs Feld. Es sollte sich auszahlen. Bis dahin hatten die Leipziger durch Yussuf Poulsen in der 27. Minute die einzige Möglichkeit, mehr ließen die Mainzer schlichtweg nicht zu.

Allein die Chancenverwertung stimmte nicht: In der 21. Minute schob Bojan Krkic den Ball an Gulacsi, aber auch am Tor vorbei, in der 41. rettete der zurückgeeilte Poulsen in höchster Not vor Levin Öztunali. Und das rächte sich: Nur kurz nach dem Wiederanpfiff jubelten die rund 500 mitgereisten Leipziger Fans. Eine Hereingabe von der rechten Seite durch Bernardo legte Bundesliga-Topvorbereiter Forsberg wiederum spektakulär mit der Hacke auf Sabitzer auf, der mit dem Kopf zur Stelle war. Nur vier Minuten später legte Forsberg per Eckball auf, diesmal war Werner mit dem Kopf zur Stelle: Saisontor Nummer 15 für den Neu-Nationalspieler.

Wenige Minute reichten, um den Unterschied klar zumachen: RB effektiv und mit dem ersten Kopfball-Doppelpack in der Liga zum Sieg in Richtung Königsklasse. Mainz, das auch nach dem Elfmeter große Chancen ausließ und auch nach Keitas Treffer noch nicht aufgab, womöglich Richtung Zweite Liga. (dpa)