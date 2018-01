Vertrag noch bis 2020

02.01.2018 Leipzig. RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff hat Fußball-Nationalspieler Timo Werner praktisch für unverkäuflich auch nach einer Top-WM-Leistung erklärt.

Den Anruf könnten sich Clubs sparen, sagte er in einem Interview bild.de. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft bis Mitte 2020 bei dem sächsischen Bundesligisten. Er war im Sommer 2016 vom damaligen Absteiger VfB Stuttgart zum damaligen Aufsteiger Leipzig gewechselt.

Dort wurde er zum Nationalspieler und besten deutschen Torjäger der Saison 2016/2017. "Timo ist ein extrem wichtiger Spieler für uns, das Gesicht des Vereins", sagte Mintzlaff. "Er hat bei uns ganz große Schritte gemacht und wir planen langfristig mit ihm. Alles andere ist heute nicht vorstellbar." Weder dass Werner gehen wolle, noch dass ein unfassbares Angebot RB ins Grübeln brächte, meinte Mintzlaff.

Man sei und werde auch kein Verkaufsclub, betonte der Vorstandschef. Ziel des Vereins, der erst im Mai 2009 gegründet wurde, ist vielmehr, sich unter den Top-Clubs in Deutschland zu etablieren. Das gelang gleich in der Premierensaison mit Platz zwei hinter dem deutschen Rekordmeister FC Bayern. Vor Beginn der Rückrunde mit dem Heimspiel am 13. Januar gegen den FC Schalke 04 belegen die Leipziger den fünften Platz. Mit einem Sieg könnte sie unter Umständen bereits wieder erster Bayern-Verfolger werden.

Ohne Timo Werner, Marcel Halstenberg und Emil Forsberg sind die Leipziger in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Das deutsch-schwedische Nationalspieler-Trio fehlte beim ersten Training des Tabellenfünften im neuen Jahr. Werner setzte wegen eines Infekts aus.

Forsberg hatte wegen einer Bauchmuskelzerrung in den letzten drei Pflichtpartien 2017 bereits nicht mitspielen können und sollte noch einmal durchgecheckt werden. Halstenberg hatte sich beim 2:3 zum Abschluss gegen Hertha BSC eine dreifache Fraktur der rechten Mittelhand zugezogen.

Die Leipziger bestreiten bis zum Rückrundenbeginn nach bisherigem Stand ein Testspiel. Am kommenden Samstag ist der tschechische Erstligist Dukla Prag zu Gast. Am 13. Januar starten die RB-Profis von Trainer Ralph Hasenhüttl mit der Heimpartie gegen den FC Schalke 04 ins Pflichtspieljahr. (dpa)