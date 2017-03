Muskuläre Probleme

01.03.2017 Leipzig. RB Leipzig muss beim Auswärtsspiel am Freitag in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg auf Angreifer Oliver Burke verzichten. Der 19 Jahre alte Schotte leidet weiterhin an muskulären Problemen.

"Das Spiel kommt noch ein bisschen zu früh", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl bei einer Pressekonferenz des Aufsteigers in Leipzig. Burke fehlte auch schon zuletzt beim 3:1-Heimsieg über den 1. FC Köln.

Ansonsten stehen dem Coach des Aufsteigers und Tabellenzweiten die Langzeitverletzten Yussuf Poulsen und Lukas Klostermann gegen den Tabellen-13. nicht zur Verfügung. (dpa)