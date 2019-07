25.07.2019 Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Rückholaktion von Ademola Lookman perfekt gemacht. Der 21 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom Premier-League-Club FC Everton zu den Sachsen und erhält einen Fünfjahresvertrag, teilte RB mit.

Lookman war bereits in der Rückrunde der Saison 2017/18 an Leipzig ausgeliehen gewesen und hatte damals fünf Tore in elf Ligaspielen für RB erzielt. "Es war insgesamt ein langer Prozess, vor allem weil wir ihn gerne schon im letzten Sommer zu uns geholt hätten. Aber wir sind hartnäckig geblieben und das hat sich jetzt ausgezahlt", sagte Sportdirektor Markus Krösche. Die Gesamtablöse soll bei knapp 20 Millionen Euro liegen.

Lookman ist nach Christopher Nkunku (Paris St. Germain), Hannes Wolf (RB Salzburg), Luan Candido (Palmeiras Sao Paolo) und Ethan Ampadu (FC Chelsea/Leihe) der fünfte Neuzugang des Clubs. "Ich bin sehr froh, wieder hier zurück zu sein und möchte gerne dort weitermachen, wo ich in der Rückrunde 2018 für RB Leipzig aufgehört habe", sagte der englische Junioren-Nationalspieler. (dpa)